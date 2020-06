Previsioni per il 10 giugno, piogge sparse su tutto il territorio - Tuttoggi

Umbria

Piogge sparse al mattino su gran parte della regione; nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno su tutto il territorio con temporali sui settori settentrionali. Precipitazioni diffuse anche nelle ore serali.

Italia

AL NORD



Nubi irregolari in transito al nord Italia e con esse precipitazioni sparse fin dal mattino, eccetto in Piemonte con variabilità asciutta. Piogge o temporali al pomeriggio su tutte le regioni, fenomeni in attenuazione in serata o nottata.



AL CENTRO



Deboli piogge al attino sulla Toscana, Umbria e Lazio, temporali in arrivo al pomeriggio sui settori interni. Tempo instabile anche in serata e nottata sulle regioni tirreniche, migliore sul versante adriatico.



AL SUD E SULLE ISOLE



La giornata inizierà con il bel tempo al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi, possibili piogge o acquazzoni al pomeriggio sulla Sardegna occidentale e sui settori appenninici peninsulari.



Temperature in calo sulle regioni centro-meridionali, stazionarie altrove.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo https://www.youtube.com/watch?v=afoR4U-Ifng