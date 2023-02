Previsioni per il 1 marzo, piogge e acquazzoni sparsi sin dal mattino - Tuttoggi

Molte nuvole al mattino sulle regioni del Nord ma con precipitazioni sparse solo sull’Emilia Romagna con neve fino a 200 metri. Peggioramento in estensione a tutti i settori tra pomeriggio e sera con precipitazioni diffuse, nevose fino a 200-400 metri sull’Appennino e oltre i 500-700 metri sulle Alpi.

AL CENTRO

Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Centro dove avremo cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sparsi, anche a carattere di temporale sulle Marche. Neve oltre i 700-1200 metri. Fenomeni in esaurimento tra la sera e la notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità irregolare al mattino al Sud con piogge sparse su Puglia, Campania e Sardegna. Tra pomeriggio e sera tempo per lo più asciutto su settori Peninsulari e Sicilia, piogge sparse ancora sulla Sardegna.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord e in calo al Sud, massime in diminuzione su settori tirrenici e Sud, in aumento altrove.

Www.centrometeoitaliano.it