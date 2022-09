Previsioni meteo week end, temporali in arrivo in Umbria - Tuttoggi

Italia

AL NORD

Al mattino piogge sparse sulle regioni di Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge e temporali su Alpi e Appennino con sconfinamenti verso le pianure al Nord-Ovest e sulla Romagna, più asciutto altrove. In serata e in nottata residue piogge al Nord-Est e sulla Liguria, asciutto altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, piogge sparse sulla Toscana. Al pomeriggio precipitazioni in estensione anche a Umbria, Marche e settori settentrionali di Lazio e Abruzzo. Tempo stabile in serata con cieli poco nuvolosi, piogge e temporali nella notte in arrivo sulle regioni tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche pioggia possibile nella notte sulle coste della Campania e sulla Sardegna settentrionale.

Temperature minime stabili o in lieve calo al Nord-Est e su regioni adriatiche e ioniche, in rialzo altrove; massime in calo al Nord, stabili o in rialzo sul resto d’Italia.

