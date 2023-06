Previsioni meteo week end, temperature in diminuzione e possibili piogge - Tuttoggi.info

Le previsioni del tempo in Umbria e nel resto d'Italia a cura di Centrometeoitaliano. Temperature in diminuzione sia minime che massime

Umbria

Sabato. Nubi sparse e schiarite al mattino su tutti i settori con tempo asciutto, locali piogge solo sui rilievi al confine con le Marche. Al pomeriggio ancora locali piogge sui settori appenninici, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Migliora ovunque in serata.

Domenica. Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di stabilità con ampie schiarite ovunque.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse sulle regioni Adriatiche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora acquazzoni e temporali in Abruzzo con sconfinamenti sul basso Lazio, soleggiato sulle altre regioni. In serata tempo in miglioramento ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

SUD E ISOLE

Al mattino tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito, sereno sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio acquazzoni e temporali tra Campania, Molise e Basilicata, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sui settori ionici.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

