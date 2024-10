Previsioni meteo week end 19 e 20 ottobre, che tempo farà - Tuttoggi.info

Umbria

Sabato. Condizioni di tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con molte nuvole associate a precipitazioni a tratti anche intense. Graduale miglioramento dalla serata ma sempre con molte nuvole in transito.

Domenica. Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità irregolare e schiarite. Poche variazioni tra la sera e la notte con cieli nuvolosi ma senza fenomeni associati.

Italia

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con qualche piovasco sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi tra Liguria, Emilia Romagna e pianure di Lombardia e Veneto. In serata instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, anche intensi tra Emilia Romagna e pianure venete, più asciutto con schiarite sui settori occidentali.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con cieli coperti; piogge e temporali sparsi, anche intensi sui settori tirrenici. Al pomeriggio ancora instabilità con precipitazioni sparse, specie sul versante adriatico. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge ed acquazzoni sparsi tra Marche e Abruzzo e fenomeni più sporadici altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori, maltempo più intenso tra Sicilia e Calabria. Al pomeriggio ancora tempo instabile con precipitazioni diffuse, più asciutto sulla Sardegna. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di maltempo con piogge e temporali sparsi, fenomeni più sporadici sulle Isole Maggiori.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

