Previsioni meteo week end 17 e 18 febbraio, tempo asciutto in Umbria - Tuttoggi.info

Tempo asciutto in Umbria, ecco le previsioni anche nel resto d'Italia per la giornata di domani secondo Centrometeoitaliano

Umbria

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque.

Domenica. Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata e nottata nuvolosità in aumento su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza poco nuvolosi, foschia o nebbia lungo la valle del Po. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi; ancora nebbia o foschia in Pianura Padana.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, salvo la presenza di nubi basse sulle coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole prevalente, coperto su Sicilia e Sardegna, su quest’ultima possibile qualche piovasco. Al pomeriggio cieli irregolarmente coperti sulle Isole Maggiori, nessuna variazione altrove. In serata ancora stabilità prevalente e cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in calo. Massime stabili o in rialzo.

