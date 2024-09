Previsioni meteo Umbria, che tempo farà il 1° ottobre - Tuttoggi.info

Umbria

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con ampie schiarite al mattino e nuvolosità in aumento dal pomeriggio. In serata e nottata addensamenti via via più compatti con deboli piogge in arrivo a partire dai settori occidentali.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti su tutti i settori. Peggiora al pomeriggio con deboli piovaschi sulla Liguria e sui settori Alpini e Prealpini. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con precipitazioni sparse.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque. In serata ancora tempo asciutto con molte nubi in transito; peggiora nella notte con precipitazioni in arrivo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime in generale rialzo; massime in aumento al centro-sud, stabili o in calo al nord.

Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos