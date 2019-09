Previsioni meteo per il week end, temperature in aumento

Umbria

Fine settimana caratterizzato dal bel tempo con ampi spazi di sereno sia nelle ore diurne di sabato sia nella giornata di domenica su tutta la regione; qualche nube in più nella serata, ma sempre senza fenomeni da segnalare.

Italia

Nubi sparse sulle regioni settentrionali fin dal mattino ma senza fenomeni di rilievo associati. La nuvolosità tenderà ad aumentare su tutti i settori specie al pomeriggio rimanendo comunque alternata ad ampi spazi di sereno.

Sole prevalente al Centro sia al mattino che al pomeriggio eccetto qualche nube prima sulle Marche e poi sugli Appennini ma con tempo asciutto. Ampie schiarite anche in serata e in nottata ma con nuvolosità in progressivo aumento.

Tempo stabile e soleggiato al mattino al Sud Italia, mentre al pomeriggio non mancheranno locali innocui addensamento specie sugli Appennini. Cieli prevalentemente sereni anche nelle ore serali sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari.

Temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

