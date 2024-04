Previsioni meteo 6 e 7 aprile: che tempo farà in Umbria - Tuttoggi.info

Giornata all’insegna del bel tempo con cieli per lo più soleggiati su tutta la regione. Temperature in aumento

Umbria

Sabato: Giornata all’insegna del bel tempo con cieli per lo più soleggiati su tutta la regione sia al mattino che nelle ore pomeridiane o con al più il transito di qualche velatura. In serata non sono attese variazioni con prevalenza di cieli sereni.

Domenica: Cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo con assenza prevalente di nuvolosità.

Italia

AL NORD

Tempo stabile durante la giornata con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo qualche velatura ed addensamenti bassi su Liguria e al Nord-Est. In serata e in nottata non sono attese variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi ed ancora addensamenti bassi su Liguria e Triveneto.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse e foschie su coste tirreniche e settori limitrofi. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati o con qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ed nubi basse sui settori tirrenici

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata stabile su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio o con al più il transito di qualche velatura. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Attese nubi basse lungo i settori tirrenici.

Temperature minime e massime stabili o in generale aumento da Nord a Sud.

