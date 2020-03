Previsioni meteo 5 marzo, peggioramento in serata | Marzo invernale? - Tuttoggi

Umbria

Tempo asciutto al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori, locali piogge al pomeriggio sui settori orientali. In serata un generale peggioramento porterà precipitazioni anche abbondanti su tutti i settori e neve oltre i 1800 metri in Appennino.

Italia

Tempo in forte peggioramento al Nord Ovest tra mattina e pomeriggio con piogge in estensione a tutti i settori entro le ore serali. Quota neve sui settori alpini oltre i 500-800 metri. Migliora in nottata a partire da Piemonte e Liguria.

Inizio di giornata con ampie schiarite su tutte le regioni del centro, perturbazione in arrivo nelle ore pomeridiane e serali con piogge a tratti forti sull’alta Toscana e precipitazioni diffuse quasi ovunque salvo le aree costiere dell’Abruzzo.

Ampie schiarite quasi ovunque al mattino salvo brevi e residue piogge su Puglia meridionale e nord della Sicilia. In serata nubi in aumento su Sardegna e regioni peninsulari con piogge diffuse sulla Campania.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo.

Mese di marzo invernale?

Secondo le ultime uscite dei modelli sembra sempre più probabile che in Italia avremo ondate di freddo e neve tardiva. Tra domani e venerdì il maltempo colpirà il nostro paese con piogge e nevicate sparse dapprima sulle Alpi e poi in Appennino e fino a quote medio-basse;si tratta di un nuovo fronte perturbato con la stessa matrice dei precedenti che porterà anche piogge intense su Liguria e regioni tirreniche. Questa fase instabile dovuta all’influsso delle correnti nord atlantiche, potrebbe durare ancora diversi giorni; per il weekend le previsioni confermano un nuovo affondo sull’Italia con maltempo e neve sui rilievi e temperature in generale calo. Seguiteci!

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo 5 marzo: https://www.youtube.com/watch?v=7LAtHQgaed0