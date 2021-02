Previsioni meteo 5 febbraio, nubi ma senza piogge - Tuttoggi

Le previsioni del tempo per domani in Umbria: molte nubi compatte su tutto il territorio ma con tempo asciutto. Temperature in aumento

Umbria

Molte nubi compatte sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio su tutto il territorio con tempo asciutto; anche in serata il tempo si manterrà stabile con molte nubi su tutti i settori.

Italia

AL NORD

Ennesima giornata caratterizzata da molte nubi per lo più ai bassi

strati sulle regioni settentrionali del Paese e associate deboli piogge

o pioviggini sulla Liguria e Friuli-Venezia Giulia fin dalle prime ore

della giornata. Attenzione a locali riduzioni della visibilità durante

le ore notturne ed al primo mattino sulla pianura Padana.

AL CENTRO

Variabilità asciutta al centro Italia, fin dalle prime ore del mattino

troveremo nubi irregolari in transito su tutte le regioni alternate da

ampie schiarite sulle regioni tirreniche, più localizzate invece sulle

coste adriatiche con nuvolosità maggiore.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni meridionali

specialmente sulle isole maggiori dove troveremo sole prevalente fin dal

mattino. Tra Puglia, Molise e Basilicata invece la copertura nuvolosa

risulterà maggiore ed a tratti anche compatta tuttavia senza fenomeni

associati.

Temperature in generale aumento sia nei valori minimi che nei valori

massimi.

www.centrometeoitaliano.it