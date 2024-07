Previsioni meteo 4 luglio, tempo stabile in Umbria - Tuttoggi.info

Umbria

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con nubi sparse e ampie schiarite. Ampi spazi di sereno su tutta la regione anche in serata e nottata.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con addensamenti sparsi sui rilievi alpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, specie sulle regioni adriatiche. Al pomeriggio poche variazioni con ampi spazi di sereno. In serata ancora tempo del tutto stabile con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino addensamenti irregolari tra Molise e Puglia, sereno altrove. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali tra Campania, Basilicata e Calabria, tempo invariato altrove. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al nord e sulle Isole Maggiori, in rialzo altrove. Massime in aumento al centro-nord e sulla Sardegna, stabili o in calo al meridione.

