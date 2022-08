Previsioni meteo 31 agosto, attesi piogge sparse e temporali - Tuttoggi

Tempo instabile al mattino con piogge sparse e temporali, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora maltempo al Nord-Est e fenomeni anche su settori alpini e appenninici, più asciutto in Pianura Padana. Tra la serata e la nottata piogge sparse specie tra Liguria, Piemonte e Lombardia, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse tra Toscana, Umbria e settori appenninici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione in Appennino e in movimento verso le coste adriatiche, asciutto altrove. In serata residui fenomeni tra Umbria e Marche, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge possibili sulle coste tirreniche. Al pomeriggio piogge e temporali in sviluppo nelle zone interne Peninsulari, asciutto altrove. In serata fenomeni in esaurimento e tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità in graduale aumento sulle Isole Maggiori.

Temperature minime stabili o in lieve calo al Nord e in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole, massime in calo al Centro-Nord e in lieve aumento sul resto d’Italia.

