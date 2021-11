Previsioni meteo 30 novembre, in Umbria torna il sole - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per la giornata di domani, martedì 30 novembre, a cura di Centreometeoitaliano.it

Umbria

Dopo la neve a bassa quota di lunedì, martedì 30 novembre giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente al mattino su tutto il territorio, cieli generalmente poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata il tempo si manterrà stabile con qualche nube sparsa.

Italia

AL NORD

Al mattino ampi spazi di sereno e residue nevicate sul Trentino a fondovalle. Al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori; ancora qualche nevicata sul Trentino a quote basse. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi alte su tutti i settori.

AL CENTRO

Sole pieno al mattino su tutti i settori centrali. Al pomeriggio attesi cieli poco nuvolosi su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori; qualche nube più compatta sul Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Residue piogge al mattino con deboli nevicate su Gargano e Appennino Meridionale, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ampi spazi di sereno attesi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo e massime stazionarie o in aumento.

