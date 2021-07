Previsioni meteo 30 luglio, ancora bel tempo in Umbria - Tuttoggi

Le previsioni meteo in Umbria e in Italia per la giornata di domani, 30 luglio 2021 a cura di Centrometeoitaliano.it

Umbria

Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su gran parte del territorio sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori.

Italia

AL NORD

Al mattino prevalenza tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge e temporali su Alpi e Prealpi con locale sconfinamento verso le pianure. In serata residue piogge al Nord-Est e arco alpino, asciutto sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Giornata del tutto stabile al centro Italia: al mattino cieli sereni con isolate nubi basse sul litorale tra Toscana e Alto Lazio. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati ovunque e qualche nube sugli Appennini abruzzesi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata tipicamente estiva al meridione: al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni, qualche nube sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli prevalentemente sereni.

Temperature minime stabili o in lieve aumento, massime in lieve aumento al centro-nord e stabili o in lieve calo al Sud e sulle Isole.

