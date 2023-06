Previsioni meteo 29 giugno, possibili rovesci: ecco dove - Tuttoggi.info

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia a cura di Centrometeoitaliano per la giornata di domani. Possibili rovesci nel pomeriggio

Umbria

Cieli sereni al mattino. Al pomeriggio instabilità in aumento con isolati rovesci sui settori meridionali. In serata atteso un miglioramento delle condizioni meteo con cieli sereni o poco nuvolosi.

Italia

AL NORD

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi, con isolati piovaschi tra Piemonte e Liguria. Al pomeriggio ancora deboli precipitazioni, sulle Alpi occidentali; variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni di nord-ovest, con fenomeni in transito verso Lombardia ed Emilia Romagna nella notte.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità su Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche a ridosso dei settori Appenninici, sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino prevalenza di cieli soleggiati, qualche addensamento su Puglia, Molise e Sicilia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, eccetto isolati piovaschi sulle zone interne della Sardegna. In serata ancora tempo stabile su tutti i settori, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in calo al centro-nord, in lieve aumento al sud. Massime in aumento al nord e sulle Isole Maggiori, in lieve diminuzione altrove.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos