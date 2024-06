Previsioni meteo 29 e 30 giugno: ecco che tempo farà nel week end - Tuttoggi.info

Le previsioni del tempo in Umbria e nel resto d'Italia a cura di Centrometeoitaliano.it

Le previsioni del tempo in Umbria per il week end

Sabato: Cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti di rilievo.

Domenica: Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione con cieli soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli in prevalenza sereni.

Che tempo farà domani in Italia

AL NORD

Al mattino qualche innocuo addensamento tra Piemonte e Sardegna, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in estensione con qualche piovasco atteso sul Piemonte. In serata e nottata tempo in progressivo peggioramento, con piogge e temporali in estensione da ovest verso est.

AL CENTRO

Giornata stabile con cieli pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane salvo qualche velatura sulla Toscana. In serata e nella notte non sono attese variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, maggiori addensamenti attesi sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni.

Temperature minime e massime in aumento da nord a sud.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos