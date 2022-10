Previsioni meteo 27 ottobre, tempo stabile ma possibili foschie

Al mattino nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ampie schiarite su tutti i settori ed assenza prevalente di nuvolosità. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora cieli in prevalenza sereni.

AL CENTRO

Al mattino nubi basse lungo i bacini costieri; velature in transito altrove. Al pomeriggio attese schiarite a partire dai settori settentrionali, insiste la nuvolosità su Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con maggiori addensamenti sulle coste Adriatiche.

AL SUD E ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, più coperti sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con tanto sole su Calabria, Basilicata e Puglia. In serata non sono attesi cambiamenti del tempo meteorologico; da segnalare la formazione di nubi basse lungo la Puglia.

Temperature minime in calo al nord, stabili o in lieve aumento al centro-sud. Massime in lieve diminuzione al centro-sud, stazionarie o in aumento al nord.

