Previsioni meteo 25 gennaio, nuvole ma tempo asciutto - Tuttoggi

Al mattino deboli fenomeni tra Piemonte e Appennino settentrionale con neve oltre i 500-800 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio residui fenomeni sugli stessi settori, asciutto altrove con ampie schiarite. In serata tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino deboli precipitazioni in Abruzzo con neve oltre i 900 metri, più asciutto altrove con ampie schiarite sul versante tirrenico. Al pomeriggio fenomeni da isolati a sparsi sulle regioni adriatiche con neve oltre i 900-1000 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata non sono attese variazioni, con quota neve in lieve calo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito al Sud con piogge su Isole Maggiori, regioni ioniche e Molise, con neve oltre i 1000-1200 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle stesse regioni, con temporali sulla Puglia. In serata insiste il maltempo con neve oltre i 900-1200 metri, più asciutto sulla Campania.

Temperature minime in lieve rialzo al Centro-Sud e sulla Sicilia, stabili o in lieve calo al Nord e sulla Sardegna; massime in generale diminuzione.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos