Previsioni meteo 2 luglio, possibili piogge - Tuttoggi.info

Le previsioni del tempo a cura di Centrometeoitaliano.it Possibili piogge ed acquazzoni domani in Umbria

UMBRIA

Nuvolosità in transito al mattino su tutti i settori con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. Nel pomeriggio ancora fenomeni sui rilievi anche a carattere di temporale, più asciutto altrove. Ampie schiarite nel corso della serata.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino attesi cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi rovesci sui rilievi alpini e sulle alte pianure del Triveneto, tempo invariato altrove. In serata ancora piogge e temporali sui settori alpini e prealpini, con nuvolosità in progressivo aumento.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse tra Umbria, Marche e Abruzzo, velature in transito altrove. Al pomeriggio instabilità persistente tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi sui settori peninsulari e sulla Sicilia, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali su Molise, Campania, Puglia e Basilicata, ampi spazi di sereno altrove. In serata residue piogge tra Molise e Campania, sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature minime e massime stabili o in calo da nord a sud.

