Previsioni meteo 19 marzo, possibile neve sui rilievi dell'Umbria - Tuttoggi

Le previsioni meteo in Umbria e in Italia per la giornata di domani e per i prossimi giorni a cura di www.centrometeoitaliano.it

Umbria

Tempo asciutto nelle ore mattutine con nuvole sparse su tutto il territorio, deboli nevicate possibili al pomeriggio fino a 500-800 metri di quota sui rilievi; in serata il tempo si manterrà stabile su gran parte della regione.

Italia

AL NORD

Giornata dal tempo instabile e clima invernale su tutte le regioni con nevicate al mattino fino a quote basse su Alpi, Appennino e sul Piemonte. Al pomeriggio piogge sparse in pianura e nevicate in collina, migliora dalla serata.

AL CENTRO

Al mattino condizioni meteo in prevalenza stabili sulle regioni centrali eccetto deboli piogge lungo le coste tirreniche. Al pomeriggio maltempo diffuso con piogge e nevicate fino a quote basse sui settori interni. In serata residue precipitazioni su Lazio e Abruzzo, neve fino a 400-500 metri di quota.

AL SUD E SULLE ISOLE

Peggioramento in arrivo anche al meridione con qualche precipitazioni al mattino sulle isole maggiori, estensione dei fenomeni tra il pomeriggio e la serata a tutte le regioni meridionali. Nevicate in arrivo fino a quote collinari.

Temperature stazionarie o in lieve aumento al meridione.

Il meteo dei prossimi giorni

Nel corso delle prossime ore condizioni meteo instabili interesseranno tutto il nostro paese con fenomeni sparsi, localmente anche a carattere di temporale. Anche il weekend vedrà condizioni di tempo instabile a causa della saccatura depressionaria che sta portando aria fredda di estrazione artica verso il Mediterraneo centro-occidentale. Per Domenica il modello GFS conferma un altro impulso artico con instabilità al seguito specie al Centro Sud; poche variazioni quindi con temperature che seguiteranno ad essere sotto media su buona parte dell’Italia. Condizioni di tempo ancora invernali anche all’inizio della prossima settimana secondo il modello americano, specie al Sud. Ma per rimanere aggiornati sulle condizioni meteo, seguici su www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos