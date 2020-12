Previsioni del 30 dicembre, instabile con piogge e neve da 800 metri - Tuttoggi

Neve oltre gli 800-1000 metri di quota in Appennino. Precipitazioni attese anche in serata, quota neve in calo fino a 700-800 metri.

Umbria

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il territorio sia al mattino sia al pomeriggio, neve oltre gli 800-1000 metri di quota in Appennino. Precipitazioni attese anche in serata, quota neve in calo fino a 700-800 metri.

Italia

AL NORD

Molte nuvole sulle regioni del Nord per tutta la giornata ma con fenomeni solo su Liguria, Emilia Romagna e Friuli. Tempo asciutto anche in serata con precipitazioni solo sulla Romagna e neve in Appennino fino a 600-700 metri.

AL CENTRO

Tempo instabile sul Centro per tutta la giornata con nuvolosità irregolare in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale e più intensi sulle regioni tirreniche. Neve in calo fin sotto i 1000 metri dalla sera.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo instabile o perturbato sulle regioni meridionali con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, più intensi su Campania, Basilicata e alta Calabria. Piogge sparse anche nelle ore serali con neve sui rilievi oltre i 900-1300 metri.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia.

