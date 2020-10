Previsioni 14 ottobre, asciutto con nubi compatte - Tuttoggi

Umbria

Tempo asciutto al mattino su gran parte della regione con nubi localmente anche compatte; piogge attese nel pomeriggio, mentre in serata un generale peggioramento porterà i fenomeni a farsi via via più intensi.

Italia

AL NORD



Tempo in peggioramento sulla Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna con precipitazioni in arrivo tra il mattino e il pomeriggio. In serata e nottata piogge in arrivo anche sulle altre regioni del nord Italia. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri di quota.



AL CENTRO



Giornata all’insegna del maltempo con nubi in aumento fin dalle prime ore del mattino e precipitazioni associate lungo le regioni tirreniche, ancora asciutto altrove. Piogge in estensione a tutte le regioni tra il pomeriggio e la nottata con fenomeni intensi su Umbria, Toscana e Lazio.



AL SUD E SULLE ISOLE



Maltempo in Sardegna e Campania con piogge e temporali, tempo stabile sulle altre regioni del meridione con nubi man mano più compatte con il trascorrere della giornata.



Temperature minime in aumento ovunque, massime in calo al nord e in aumento al sud Italia.

