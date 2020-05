Previsioni 13 maggio, nuvolosità irregolare - Tuttoggi

Umbria

Nuvolosità irregolare nel corso delle ore diurne su tutti i settori, ma con tempo prevalentemente stabile. In serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e i cieli saranno generalmente nuvolosi sull’intera regione.

Italia

AL NORD



Maltempo sulle regioni settentrionali con piogge anche intense fin dal primo mattino sulle regioni occidentali. Piogge e acquazzoni anche nel pomeriggio e in serata.



AL CENTRO



Variabilità per lo più asciutta al centro Italia con nubi irregolari fin dal mattino alternate a brevi schiarite. Da segnalare soltanto la possibilità di deboli piogge sulla Toscana.



AL SUD E SULLE ISOLE



Cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutte le regioni e tempo generalmente asciutto, possibili piogge solo in nottata sulla Campania.



Temperature in calo al Nord, stazionarie o in lieve aumento al Centro-Sud.

Italia divisa in 2 dal maltempo

Italia divisa in due dal maltempo: Nord e Sud separate nettamente dal punto di vista meteorologico. Anche nella giornata di oggi i fenomeni temporaleschi in formazione sulle regioni settentrionali risulteranno intensi fino a poter essere associati talvolta a locali grandinate; piogge e temporali potranno interessare anche le regioni centrali di Toscana, Umbria e Marche; le temperature inoltre subiranno un generale calo al centro-nord Italia.

Tempo generalmente soleggiato invece sulle regioni meridionali dove la colonnina di mercurio subirà un ulteriore aumento, specie nei prossimi giorni: infatti in prossimità del fine settimana le temperature potrebbero raggiungere i +35°C sulle aree interne di Sicilia, Calabria e Puglia.

