Prevenire l’ambliopia nei bambini: una campagna dei Lions in collaborazione con il Comune di Terni

All’attività di prevenzione parteciperanno anche gli allievi dell’“Istituto Statale di Ottica Casagrande-Cesi”.

Viola: “Lo screening verrà eseguito da dottori in ortottica e oculistica”

“In virtù dell’accordo raggiunto con l’assessorato alla Scuola del Comune di Terni – dichiara il presidente di zona dei club Lions, Carlo Viola – i bambini potranno usufruire in forma del tutto gratuita, con il consenso preventivo delle famiglie e il coordinamento del personale docente, di un test della durata di pochi minuti e non invasivo, in grado di valutare la presenza di un deficit visivo. Lo screening verrà eseguito dai dottori in ortottica e oculistica Carlotta Busatti, Paolo Stentella, Mohira Centanni e Silvia Santarelli, con la preziosa collaborazione dei centri ottici del territorio Antonelli, Dragoni e Centanni”.

“Con l’ausilio dei dirigenti scolastici, i Lions potranno affiancare ai test di screening un’attività di raccolta di occhiali usati, da vista e da sole, che le famiglie dei bambini potranno donare al Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati, che distribuisce a più di 1.600.000 persone in 71 paesi del mondo”.

Il commento dell’assessore Fabrizi

“Il progetto – spiega l’assessore alla Scuola del Comune di Terni, Cinzia Fabrizi – prevede la sensibilizzazione delle scuole del territorio, il coinvolgimento delle famiglie dei bambini con età 3-5 anni, la collaborazione con i Servizi Educativi Comunali – Direzione Istruzione, che inviteranno le famiglie alla partecipazione spontanea, e il coinvolgimento dell’Istituto Casagrande. Si parte i primi giorni del mese di aprile con incontri dedicati ai bambini frequentanti le Scuole dell’Infanzia comunali, per poi estendere tale opportunità di diagnosi precoce dell’ambliopia alle Scuole dell’Infanzia statali e private”.