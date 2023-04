Presunta violenza su minore all’Adunata degli alpini, nuovo processo

La Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione e rinviato gli atti alla Corte di appello di Perugia

Da rifare il processo con cui due imputati erano stati assolti dall’accusa di violenza sessuale nei confronti di una minore durante l’Adunata degli alpini a L’Aquila nel 2015. La Cassazione ha rinviato gli atti alla Corte di Appello di Perugia.

I due erano stati condannati in primo grado e assolti in appello. Il procuratore generale aveva evidenziato come nella sentenza di assoluzione fosse stato dato poco spazio alle tracce organiche trovate sul maglione della minore. Da qui sarebbe arrivato il verdetto di assoluzione. Così come non si è tenuto conto del quadro clinico della ragazza e della testimonianza della madre.

Valutazioni che la Cassazione ha accolto, decretando un nuovo processo di Appello che si terrà a Perugia.