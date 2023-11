Il presepe vivente di Le Ville torna nella sua sede tradizionale dopo 3 anni di assenza | Ecco le 5 date - Tuttoggi.info

Dopo lo stop forzato causa Covid e il trasferimento a Gricignano nel 2022, quest'anno la storica rappresentazione sacra torna nella "sua" location adiacente alla chiesa di Santa Maria della Pace, 57 scene in un percorso lungo circa un km

Dopo tre anni di assenza lo storico presepe vivente di Le Ville (Monterchi) quest’anno tornerà finalmente nella sua tradizionale location, negli spazi adiacenti alla chiesa di Santa Maria della Pace in via Ripa Bianca, lungo la Senese Aretina.

Passati i due anni di forfait forzato causa Covid, nel 2022 gli organizzatori avevano invece dovuto rinunciare per “questioni burocratico-organizzative” – dovute anche a incomprensioni con il parroco – che avevano impedito di iniziare con il dovuto anticipo i lavori necessari per sistemare le strutture. Allora si decise infatti per la “drastica” ma necessaria decisione del “trasloco” nella vicina Gricignano (Sansepolcro), a soli 10 km di distanza.

Nel 2023, però, come detto, l’associazione “Venite Adoremus” di Monterchi, ritornerà alle origini allestendo le 57 scene della rappresentazione sacra lungo il tradizionale percorso di circa un chilometro.

“Un intero paese lavora tutto l’anno per questo allestimento veramente monumentale – dicono gli organizzatori – Tutto va in scena al tramonto, quando le luci del borgo sono spente e il percorso s’illumina soltanto di fiaccole, fuochi e torce. Il visitatore ripercorre la vita a Betlemme e Gerusalemme ai tempi di Gesù, in un’atmosfera mistica e religiosa al tempo stesso. Viviamo queste settimane immaginando la bellezza del ritrovarsi ancora insieme e con più entusiasmo, lontani dal materialismo e dai falsi idoli, per riscoprire l’amore universale e la magia del Natale”.

Il Presepe Vivente di Le Ville – con oltre 250 figuranti (l’intera frazione conta 400 abitanti) e tantissimi animali – considerato tra i più importanti a livello nazionale, aprirà le sue porte solo per 5 giorni: il 26 e 30 dicembre 2023, il 1°, il 6 e il 7 gennaio 2024, sempre a partire dalle 17.15, al calar del sole.