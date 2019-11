Presenze turistiche a Todi, +7% camere vendute ad agosto

“Accogliamo con grande soddisfazione i dati ricevuti dalla Regione Umbria sui flussi turistici dello scorso mese di Agosto nel nostro Comune, ricavati dal nuovo portale regionale Turismatica”. Questo l’incipit della nota stampa dell’Amministrazione comunale di Todi che prende in analisi gli ultimi dati regionali sui flussi turistici nella città di Jacopone.

“Dopo un 2018 con buonissimi risultati a livello di crescita sia per il numero di arrivi sia per le presenze, era davvero molto importante per il nostro territorio consolidare questo trend positivo.

Dopo un inizio d’anno un po’ altalenante, ad Agosto si è registrata una vera esplosione positiva per il numero di camere vendute, che ha visto 24003 presenze contro le 22469 dello scorso anno, facendo registrare un + 7% davvero significativo. Il dato di Agosto ha portato il parziale progressivo dell’anno ad un + 3% che testimonia una buona crescita.

Nei primi 8 mesi dell’anno l’extra-alberghiero ha fatto la parte del leone con una crescita davvero importante che sfiora il 10% rispetto al 2018; ha sofferto un pò di più il comparto alberghiero che ha fatto registrare un trend leggermente negativo.

Visti i buonissimi dati, risultanti dal numero degli accessi agli spazi culturali per il periodo Settembre-Ottobre, anche questi due mesi lasciano ben sperare come dati di presenze turistiche.

L’Amministrazione Comunale è comunque al lavoro per far crescere ulteriormente questi numeri attraverso tante azioni messe e da mettere in campo.

Verrà potenziata la promozione degli eventi a livello nazionale ed internazionale con appositi uffici stampa che andranno a ricercare fette di pubblico mirate; inoltre è in corso l’attuazione del Piano di Marketing realizzato da Liguria Digitale, società di grande portata nazionale che è risultata vincitrice della gara indetta dal Comune.

Tale Società sta lavorando, in sinergia con l’Amministrazione Comunale ed il Tavolo del settore turistico per redigere un Piano triennale che mira ad un ulteriore potenziamento delle azioni che favoriscano maggiori e costanti flussi turistici nei prossimi anni”.

