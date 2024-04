Presentato Only Wine, i giovani produttori di vino tornano protagonisti nella tre giorni tifernate - Tuttoggi.info

L'11^ edizione sabato 27 e domenica 28 aprile al parco di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, lunedì 29 aprile sarà la giornata chiusa al pubblico dedicata agli operatori del settore e alla stampa

E’ stata presentata oggi (9 aprile) nel parco di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio – Città di Castello l’11^ edizione di Only Wine, il Salone dei giovani produttori e delle piccole cantine, che avrà luogo proprio in questa location dal 27 al 29 aprile.

Protagonisti saranno sempre i 100 vignaioli selezionati per la tre giorni altotiberina, con il patrocinio del Comune, e il sostegno di Regione Umbria e GAL Alta Umbria. All’appuntamento odierno, tra gli altri, erano presenti l’assessore regionale Politiche Agricole Roberto Morroni, il sindaco tifernate Luca Secondi e l’Assessore al Turismo Letizia Guerri, oltre a Mirco Rinaldi, presidente GAL Alta Umbria, e Pietro Marchi, presidente Associazione Italiana Sommelier Umbria.

Tra le grandi novità di questa edizione a spiccare è la presenza di 4 Consorzi: il Consorzio e Tutela dei Vini dell’Oltrepò Pavese, il Sannio Consorzio Tutela Vini, il Consorzio di Tutela Vini Roma Doc e quello del Vino Santo Affumicato, piccola perla della città tifernate e della neo costituita Associazione Cantine Alta Umbria. Novità assoluta anche l’arrivo di vignaioli oltre confine: dalla regione dello Champagne a produzioni slovene, albanesi, svizzere e austriache per uno scambio culturale di nicchia e di qualità.

L’appuntamento, come detto, è per sabato 27 e domenica 28 aprile, sempre nello splendido scenario di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, dove il parco di 7.000 metri quadri accoglierà il pubblico di appassionati di vino con oltre 400 etichette, degustazioni guidate, masterclass e un Fuori Salone “Extra Wine”. Lunedì 29 verrà invece riconfermata anche la giornata B2B dedicata agli operatori del settore, buyer e giornalisti con chiusura al pubblico, mantenendo però l’allestimento delle giornate di fiera.

Oltre al vino saranno presenti anche olio, birra – con la rete Luppolo Made in Italy – e il fumo lento con il Cigar Club Valtiberino. Oltre alle rinnovate collaborazioni con i media più significativi del panorama enoico nazionale, Only Wine ha un legame storico con il Consorzio ProCentro, con il quale anche quest’anno sta mettendo in piedi attività nel cuore della città insieme al Comune; sarà inoltre possibile accedere a prezzi calmierati ai musei della città tifernate esibendo il biglietto di Only Wine.