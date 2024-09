Presentato a Terni il reparto di Radiologia, Tesei: "Si farà il nuovo ospedale" - Tuttoggi.info

Oggi, venerdì 13 settembre, è stato presentato, presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, il nuovo reparto di Radiologia.

Al taglio del nastro hanno preso parte il direttore generale dell’ospedale di Terni, Andrea Casciari, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, la presidente del Consiglio comunale di Terni, Sara Francescangeli, il direttore di Radiologia, Roberto Ferranti, che ha illustrato le novità del reparto situato al piano -2.

Ferranti: “Maggiore Comfort per i pazienti e per il personale”

Tra le apparecchiature, nel reparto di Radiologia, due Tomografie Computerizzate (128 e 64 slice), un Ecografo, un Sistema Radiologico Telecomandato, due Risonanze Magnetiche (3T e 1,5T), due Angiografi. Al Pronto Soccorso, poi, una Tomografia Computerizzata (64 slice), una Sezione di Radiologia Convenzionale, un Ecografo e due apparecchi radiologici portatili. Presso la Struttura Semplice di Senologia, invece, 2 Mammografi e due Ecografi, e nel reparto di Ortopedia al 4^ piano una Sezione di Radiologia Convenzionale.

“Nella nostra nuova casa – ha dichiarato il dottor Ferranti – potremo garantire maggiore comfort ai pazienti e al personale, grazie a percorsi definiti, a una sala d’attesa ampia e rinnovata, a un front office centrale, a un’ampia sala di refertazione, a una nuova segreteria e all’ottimizzazione delle risorse”.

Il team nello specifico, è composto da 16 dirigenti medici, 19 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, 14 infermieri.

Tesei: “Ringrazio il personale sanitario”

“Ringrazio tutto il personale sanitario per la professionalità”, ha aggiunto la presidente Tesei. “Nella rete sanitaria regionale l’ospedale Terni ha un ruolo di straordinaria importanza”.

“Non mi sottraggo al nuovo ospedale. Essendomi occupata dell’emergenza Covid per due anni e mezzo, non ho potuto portare avanti percorsi per cui sono necessari tempi lunghi. L’ospedale nuovo di Terni si farà. E la realizzazione di quest’ultimo non esclude la possibilità di incorporare parti che oggi sono il fiore all’occhiello della struttura. Il nuovo ospedale rappresenta una priorità: ho aperto, per questo, un’interlocuzione con il Governo. Gli obiettivi sono alla nostra portata”.