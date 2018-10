Presentata “Spoleto d’autunno-Le quattro stagioni. Eventi” | Aritanga con la lista degli “inevitabili”

share

0 shares Share

Tweet

Pin

E ci risiamo! Passano le amministrazioni, cambiano i colori, le idee, gli obiettivi, le intenzioni, i programmi, ma nessuna di queste indistintamente rinuncia a quelli che, con una buona dose di ottimismo, si continuano a definire “eventi”.

Siano quelli “d’Estate” o di “Natale”, di “Fine Anno”, finanche i novelli “D’Autunno”, Dio ce ne guardi se non si accrocca un evento. Con soldi o senza, raschiando il fondo del barile, tutto fa brodo nella creazione di un programma di appuntamenti fitti fitti, da propinare al cittadino applaudente e al turista inerme.

A Spoleto se n’è fatta quasi una scienza esatta, talmente efficace che ormai anche i poveri cronisti di campagna sono avvezzi a definirli “gli inevitabili eventi”. La ricetta è semplice semplice: si prende tutto quello che accade sul territorio, meglio se organizzato da altri, e si butta nel calderone di un manifestone riassuntivo dove campeggia il marchio di fabbrica ” Comune di…”.

“A uno che passa di prescia…”, come ricordava il Sor Clemente, non viene fatto di starsi a domandarsi chi fa cosa e come, se fatto in casa o prodotto in Cina. Ma la mole impressionante della lista virtuosa fa sgranare gli occhi e commentare, “AH però, vedi quanti eventi fa sto Comune….”.

Ed è così che ci ritroviamo a cantare il magnificat di fatti che conosciamo bene da anni e che si ripetono nel tempo. Come ad esempio gli appuntamenti già programmati per Frantoi Aperti e magicamente apparsi sotto la forma di eventi nel listone comunale. O le iniziative della ProLoco Spoleto, come la Mostra Convegno su Funghi ed Erbe spontanee, o il Marconi Vintage dell’Associazione Il Bruco, gli spettacoli de La Domenica dei Sogni, o quelli del Teatro Stabile, il Mercatino dell’Antico ed infine anche le mostre di Palazzo Collicola.

Nel minestrone eventesco più roba ci metti, più maneggi e più buono diventa il tutto.

Quest’anno la nuova amministrazione ha aggiunto il suo tocco speciale nella compilazione e, visto che di minestrone si tratta, si è detta “condiamo con abbondante olio”. Ed eccoti il Sapor d’Olio che ha il suo culmine in due appuntamenti che hanno il marchio esclusivo di fabbrica “Comune di Spoleto”. Panunto e Magnamacco nel Paese della Cuccagna, racconti e novelle sull’olio presso la Biblioteca Comunale di Palazzo Mauri, con tanto di degustazione per i bambini. Mobilitato un esercito di mamme e papà per pulire le manine dei piccoli, sia mai gli venga voglia di sfogliare qualche libro. E a seguire Il cibo è il migliore amico di tuo figlio, iniziative di educazione alimentare e degustazioni. La speranza è che oltre la bruschetta ci sia anche un po’ di accompagnamento, magari una fettina di pomodoro che ci sta sempre bene.

Ma il capolavoro alchemico del listone lo si compie quando insieme a tutti gli altri appuntamenti si aggiungono le celebrazioni per il 2-3 e 4 novembre ovvero le giornate dell’Unità nazionale e la Festa delle Forze Armate. Già definirli “eventi” ha un che di stonato, ma si dà il caso che più che eventi, si tratta in ogni caso di ricorrenze ormai ultradecennali.

Se “Spoleto d’autunno – Le quattro stagioni. Eventi” è l’antipasto di quello che ci attende verso dicembre con Natale e la fine dell’anno, abdichiamo fin d’ora alla nostra funzione di cantori delle gesta eroiche che producono eventi e ci infiliamo dritti in convento a meditare.

Ma prima che ciò avvenga, vorremmo ringraziare a titolo personale tutti coloro che si danno da fare per produrre qualcosa in questa città, anche senza sperare che qualche amministrazione (lo ripetiamo di qualunque colore e natura) li ghermisca all’improvviso infilandoli nel magico listone.

Il compianto Umberto Eco, su questo genere di vizietto, aveva già detto tutto in un saggio dal titolo eloquente Vertigine della Lista. Ne consigliamo la lettura a chi di dovere. E ai nostri lettori invece consigliamo di dare una sbirciata al programma de “gli inevitabili eventi”. Hai visto mai…

Spoleto d’Autunno. Il programma completo

Degustazioni, trekking, incontri, convegni, mostre, musica e spettacoli e in più una serie di iniziative per la promozione e valorizzazione dell’olio locale: questo è “Spoleto d’autunno – Le quattro stagioni.Eventi” che prevede un ricco cartellone di appuntamenti il cui programma è stato presentato stamani dall’Assessore alla cultura Ada Urbani.

Mercoledì 31 ottobre alle ore 15 con “Sapor D’olio” alla Basilica di San Salvatore nell’ambito della XV Giornata Nazionale del Trekking Urbano: un percorso tra arte e sapori del Ducato Longobardo di Spoleto; degustazione finale di dolci longobardi a cura del Comune di Spoleto in collaborazione con Istituto Alberghiero di Spoleto. Sempre per “Sapor D’olio” giovedì 1 novembre ad Eggi presso la Chiesa di San Michel Arcangelo, alle ore 12.30, Brunch con musica Jazz e Blues con Mad Groove

Dal 1 al 4 novembre si tiene all’Ex Monte di Pietà la mostra convegno funghi ed erbe spontanee e in piazza del Mercato la Mostra Mercato di prodotti tipici e degustazione di bruschette in occasione di Frantoi Aperti a cura della ProLoco di Spoleto “A. Busetti” in collaborazione con il gruppo Micologico Valle Spoletana” e l’associazione sviluppo Rurale

Altri due appuntamenti con “Sapor d’Olio” sono previsti sabato 3 novembre in piazza della Libertà alle ore 11 e ore 15.00 per Frantoi aperti – navetta gratuita per Frantoio il Poggiolo, degustazione a base di olio evo e poi e domenica 4 novembre ad Eggi ore 9.00 con la Camminata tra gli Ulivi da Eggi a Poreta, con degustazione finale a cura del Comune di Spoleto. In via Saffi sempre domenica 4 novembre, gazebo Pro Loco dalle ore 11.00 con banco assaggi olio extravergine di olive a cura di Gianluca Vinti, prenotazioni 0743218620 info@iat.spoleto.pg.it

Domenica 11 novembre mercatino dell’antico al centro storico. Mostra mercato di prodotti di artigianato e piccolo antiquariato. Domenica 18 novembre in programma c’è “IL PROFUMO DELL’OLIO” presso l’Azienda Agraria Marfuga a Campello sul Clitunno alle ore 10.30 con visita al frantoio e degustazione a cura della ProLoco di Spoleto “A. Busetti. Sempre domenica 18 novembre per LA DOMENICA DEI SOGNI ~ TEATRO FAMIGLIA al Teatro Nuovo G. C. Menotti alle ore 16.30 va in scena Teatro Ridens, spettacolo adatto a tutte le età.

Dal 21 al 25 novembre a Palazzo Leti Sansi Strumenti & Musica Festival 2018. Con concerto finale Domenica 25 novembre al Caio Melisso.

venerdì 23 novembre, alle ore 17, PANUNTO E MAGNAMACCO NEL PAESE DI CUCCAGNA nella Biblioteca Comunale “G. Carducci” di Palazzo Mauri. Novelle sull’olio e sull’olivo, iniziative per bambini con degustazione. Sabato 24 novembre sempre a Palazzo Mauri “IL CIBO È IL MIGLIOR AMICO DI TUO FIGLIO” alle ore 11.00, un’iniziativa di educazione alimentare e degustazioni a cura del Comune di Spoleto con il Consorzio ABN.

Sabato 24 e domenica 25 novembre MARCONI VINTAGE in Viale Marconi Manifestazione a cura dell’Associazione il Bruco.

Sabato 24 novembre presso le sostruzioni Sillane, in vicolo Leoncillo #chiaveumbra, installazione d’arte contemporanea mentre al deposito dei beni culturali dei Comune di Spoleto, a Santo Chiodo, ore 15.30, parte l’iniziativa “Deposito aperto: Gli Stemmi araldici nella collezione del Comune di Spoleto” con visita guidata a cura di Sistema Museo

Domenica 25 novembre in piazza del Mercato GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, una serie di iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne a cura del Comune di Spoleto in collaborazione con la FIDAPA, tra cui alle ore 18 la Fontana di piazza del Mercato che si tinge di rosso. Sempre domenica 25 novembre “Sapor d’Olio”alla Casa Romana alle ore 15.30 con il titolo “Cibus, veste, ludi: usi e costumi al tempo dei romani”, un’iniziativa per bambini e famiglie a cura del Comune di Spoleto in collaborazione con Coop. Sistema Museo

Lunedì 3 dicembre ultimo appuntamento con “Sapor d’Olio” al Complesso Monumentale di San Nicolò alle ore 9: formare per lavorare, incontri con i giovani degli istituti secondari di II Grado, con Valentina Aprea

Fino 24 febbraio a Palazzo Collicola proseguono le due personali dedicate a Toru Hamada e a Angelo Dozio a cura di Gianluca Marziani.

Nel programma di Spoleto d’Autunno rientrano anche gli appuntamenti per il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate: venerdì 2 novembre alle ore 15.00 alla Chiesa di San Ponziano una Santa Messa celebrata da Mons. Luigi Piccioli, Vicario Generale dell’Archidiocesi Spoleto-Norcia. A seguire, ore 15.45 al Cimitero Monumentale, di fronte al Sacrario ai Caduti, deposizione di una corona di alloro e Resa degli Onori da una Schierante in Armi del 2° Btg Granatieri “Cengio”.

Sabato 3 novembre, ore 17, alla Biblioteca Comunale “G. Carducci” di palazzo Mauri, presentazione del libro di Carlo Pagliucci “Memorie Storiche d’Italia nei canti della Patria”. Interverranno il Generale B. (Aus.) dell’Esercito Mario di Spirito e l’autore. Previsto un intermezzo musicale a cura del Gruppo Ottoni “Girolamo Fantini” di Spoleto.

Domenica 4 novembre alle ore 11.00 in piazza Giuseppe Garibaldi cerimonia dell’Alzabandiera e Resa degli Onori da una Schierante in Armi del 2° Btg Granatieri “Cengio”. Verrà poi data lettura del messaggio del Capo dello Stato, seguito di Umberto de Augustinis, Sindaco della Città di Spoleto. Sarà presente la Banda musicale “Città di Spoleto”. Sempre domenica, ore 11.45 a Colle Attivoli, deposizione di corone di alloro e resa degli Onori da una Schierante in Armi del 2° Btg Granatieri “Cengio” di fronte al Monumento ai Caduti. Alle ore 17.00, al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, un concerto, dal titolo “Spoleto ricorda la Grande Guerra”, vede protagonisti la Banda Musicale “Città di Spoleto” Direttore Angelo Silvio Rosati | Direttore dei Cori Mauro Presazzi, I Cantori di Cannaiola Coro Città di Trevi, l’ensemble “Canto ergo Sum” di Spoleto e il Coro dei Laudesi Umbri di Spoleto. Note introduttive di Carlo Pagliucci. Il Narratore è Stefano de Majo.

Al Cinéma Sala Pegasus e Cinéma Sala Frau dall’8 al 29 novembre, ogni giovedì, ad ingresso gratuito, si tiene una rassegna cinematografica sui film della Grande Guerra.

Lunedì 12 novembre alle ore 11 è prevista la Giornata del Ricordo dei Caduti Militari e Civili nelle Missioni internazionali per la Pace con la deposizione di una corona di alloro e resa degli Onori da parte di una schierante in armi del 2 Btg Granatieri “Cengio” di fronte al Monumento ai Caduti di Nassirya.

Riproduzione riservata

Foto: Tuttoggi.info (Carlo Vantaggioli)

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa