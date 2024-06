Premio Rotary Umbria al professor Silvio Garattini | Cerimonia di conferimento a Todi - Tuttoggi.info

L'insigne scienziato terrà una lectio magistralis nella Sala del Consiglio dei Palazzi Comunali il prossimo 21 giugno

L’annuale Premio Rotary Umbria, promosso e organizzato dai 17 Rotary della regione del Distretto 2090, costituiti nel Comitato Presidenti Umbria (CPU) è stato assegnato quest’anno al professor Silvio Garattini, uno dei più grandi scienziati al mondo nella farmacologia, novantacinquenne, la voce più autorevole della ricerca in Italia, fondatore nel 1961 dell’Istituto Mario Negri di Milano, di cui è tuttora presidente.

Il Premio è stato attribuito all’illustre scienziato con la seguente motivazione: “per la sua lunga e preziosa attività scientifica nella ricerca biomedica, per il Suo impegno sociale e per la sua capacità divulgativa a favore della salute, esempio per il mondo rotariano umbro, gratificato dalla Sua scelta di cittadinanza umbra“.

L’insigne farmacologo, notissimo anche a livello internazionale, ricopre numerose cariche in Italia e in molti altri Paesi, è autore di centinaia di lavori scientifici nel campo della farmacologia e ha ricevuto numerosi premi e onorificenze a livello nazionale e internazionale.

Il professor Garattini abita dal 1970 a Cecanibbi, un borgo del Comune di Todi, città che lo scorso anno gli ha conferito la cittadinanza onoraria per i suoi altissimi meriti professionali e quale riconoscenza per l’amore incondizionato per la città di Todi.

Con il patrocinio e collaborazione del Comune di Todi, il 21 giugno alle 18 nella Sala Consiliare del Comune di Todi si svolgerà la cerimonia di conferimento del Premio, cui seguirà una lectio magistralis dello stesso professor Garattini su “Prevenzione è rivoluzione”, un tema centrale nell’attività divulgativa del professore che costituisce anche il titolo della sua più recente opera, un libro da poco pubblicato.

Secondo Garattini la prevenzione permette di vivere più a lungo e liberi da malattie. Non solo, prevenzione è anche lotta alle disuguaglianze, a partire da quelle economiche; prevenzione è cura dell’ambiente ed è risparmio per il Sistema Sanitario Nazionale, in favore di maggiori risorse per una salute accessibile e gratuita per tutti. Sono tutti obiettivi che costituiscono una vera e propria rivoluzione culturale, a suo avviso necessaria per il futuro della Terra e dei suoi abitanti, richiamando tutti a un maggior impegno un futuro più sano e giusto.

Un messaggio qualificato e influente, che rappresenta un monito per tutti e cade puntuale nelle discussioni sull’attuale situazione del nostro presente e sull’evoluzione della vita nel mondo. Un appello da una personalità che ha formato molti altri scienziati e che rappresenta anche un esempio di vita per il mondo rotariano umbro e di ispirazione per la sua attività.

Il Sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, ha espresso a nome della città il più vivo compiacimento per il prestigioso Premio Rotary Umbria al professor Silvio Garattini, cogliendo l’occasione per ringraziare per la fervida attività promossa il presidente del Rotary Club Todi, dottor Cesare Angelantoni, che si appresta a concludere il suo anno alla guida dell’associazione rotariana.