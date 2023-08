Premio "Dodici giornali sottobraccio" a Maurizio Molinari

Cerimonia di consegna del Premio il 7 settembre a Palazzo Candiotti

E’ per il direttore de “La Repubblica”, Maurizio Molinari, l’edizione 2023 del premio giornalistico nazionale Dodici giornali sottobraccio, dedicato alla memoria dell’avvocato Ariodante Picuti e giunto alla quarta edizione. La cerimonia di consegna del riconoscimento sarà a Foligno giovedì 7 settembre, alle 18 a Palazzo Candiotti, alla presenza delle autorità cittadine e del presidente dell’ente giostra della Quintana Domenico Metelli.

La giuria

Il premio in passato è stato conferito ad Antonio Lubrano, Agnese Pini e Alessio Falconio, con una menzione speciale a Ruben Della Rocca. Il riconoscimento, organizzato sotto l’egida dell’ente giostra della Quintana – ricordano gli organizzatori in un comunicato -, è annualmente curato da Roberto Conticelli, già presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, che guida la giuria composta da Metelli, dall’avvocato Giovanni Picuti in rappresentanza della famiglia e dai giornalisti Fabio Luccioli e Manuela Marinangeli.