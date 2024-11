Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, sabato 9 novembre a Perugia i vincitori della V edizione - Tuttoggi.info

Si terrà sabato 9 novembre, alle 17.30 nell’Aula Magna del complesso monumentale di San Pietro, a Perugia, la proclamazione e premiazione dei vincitori della V edizione del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, dedicato ai temi presenti nell’opera dell’intellettuale e scrittrice scomparsa nel 2018. La cerimonia, condotta dalla giornalista Maria Concetta Mattei, vedrà la partecipazione delle autrici finaliste della sezione editi (Emanuela Anechoum, Ilaria Gaspari, Fiammetta Palpati) e della sezione inediti (Maria Costanza Di Croce, Michela Fregona, Roberta Gentile, Samantha Mammarella e Alessandra Zenarola).

Nel corso del pomeriggio sarà proclamato anche il libro vincitore per il Premio Giuria Popolare. L’appuntamento – con letture a cura di Caterina Fiocchetti e commenti musicali a cura di Maura Susanna – sarà anticipato, venerdì 8 novembre alle 16 al teatro Morlacchi, dalla tavola rotonda su “Sconfinamenti possibili. Temi civili e sociali in letteratura”. Coordinato da Gioacchino De Chirico, con la partecipazione di Roberto Contu e Concita De Gregorio, insieme a Silvia Calamandrei, Maria Rosa Cutrufelli e Cinzia Leone (queste ultime interverranno anche alla premiazione del giorno successivo), l’incontro di venerdì mira ad approfondire il ruolo della letteratura contemporanea, in particolare quella che contiene tematiche di genere, civili e sociali, nella costruzione di sconfinamenti possibili (e necessari), citando Clara Sereni, tra parola scritta, generi e azioni educative e sociali.Nell’occasione verrà presentato il libro “Il tavolo della memoria familiare. Intervista a Clara Sereni” (Alieno Editrice), a cura di Annio Gioacchino Stasi e Francesca Silvestri, volume che raccoglie una lunga intervista a Clara Sereni risalente al 1996 e rimasta finora inedita.

Luogo: Complesso Monumentale di San Pietro, Borgo XX Giugno, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA