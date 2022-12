Premio Internazionale Tommaso Moro a Padre Enzo Fortunato - Tuttoggi

Il premio Tommaso Moro

Il premio “Thomas More International Award’ ideato dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani di Terni con la sinergia del Movimento Cristiano Lavoratori per perpetuare la memoria di Tommaso Moro e la sua fedeltà ai valori cristiani fino al martirio, viene conferito ogni anno, nel mese di dicembre, a personalità italiane e/o straniere che si siano distinte in ambito internazionale eccellendo nella Testimonianza dei Valori Cristiani in particolare di quelli di Giustizia e Pace.mNelle precedenti edizioni il prestigioso premio è stato assegnato, fra gli altri, all’attuale Patriarca Latino di Gerusalemme S.B. Mons. Pierbattista Pizzaballa a Fra Ibrahim Faltas e a S.E. Cardinal Joseph Zen Ze Kiun.

Padre Enzo Fortunato

Padre Enzo Fortunato, cittadinanza italiana, è un presbitero francescano, frate minore conventuale, già Professore presso la Pontificia Università Antonianum, presso l’Istituto Teologico di Assisi, e presso la Pontificia Facoltà San Bonaventura, ideatore con Ermete Realacci del Manifesto di Assisi, giornalista, scrittore, vincitore del Premio Internazionale di giornalismo «Biagio Agnes», dal 1996 al 2021 è stato direttore della Sala stampa del Sacro Convento di Assisi e successivamente della rivista San Francesco. Nel 2003 ha ideato l’evento televisivo solidale di RAI 1 “Con il cuore, nel nome di Francesco”. Figura di riferimento nazionale e internazionale nel campo dell’economia civile e dello sviluppo sostenibile, Padre Enzo si è impegnato a sostegno della pace in Ucraina con numerose iniziative: nell’ambito di una missione istituzionale e umanitaria è stato ricevuto dal Segretario Generale ONU Guterres a cui ha lanciato l’idea di ritornare con una delegazione di giovani ucraini e russi per gettare le basi per la costruzione della pace del futuro.