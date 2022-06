Premio "Franco Maroni" assegnato all'architetto Manlio Valentino Maltese - Tuttoggi

Premio "Franco Maroni", vince l'architetto Manlio Valentino Maltese. Alla premiazione sono intervenuti anche il sindaco Leonardo Latini e gli assessori comunali

E’ l’architetto Manlio Valentino Maltese il vincitore dell’edizione 2022 del premio ‘Franco Maroni’, organizzato dal Lions Club Terni Host in memoria del grande architetto ternano. Il tema di quest’anno era lo studio di riqualificazione di piazza Tre Monumenti, a Terni, e la commissione giudicatrice – composta dal presidente del Club ternano Paolo Alunni Pistoli, dalla presidente del Consorzio di Bonifica Tevere Nera Carla Pagliari, dall’ingegner Gian Piero Benedetti, dal presidente dell’Ordine degli architetti di Terni Stefano Cecere e dall’architetto Antonino Cuzzucoli designato dal Comune di Terni – ha deciso di assegnare il premio di mille euro all’architetto Maltese.

Le motivazioni del premio

In lizza, con positive sottolineature dei commissari sul piano dell’originalità e dell’innovatività, anche lo studio elaborato dall’architetto Danilo Pirro. Il lavoro di Manlio Valentino Maltese si caratterizza, oltre che per le soluzioni architettonicamente apprezzabili e in grado di migliorare l’area oggetto di studio, anche per la concreta sostenibilità economico finanziaria. Da qui l’auspicio del Lions Club Terni Host, espresso anche attraverso il presidente Alunni Pistoli, che il Comune di Terni possa tenere in debita considerazione il progetto vincitore per un intervento di riqualificazione che restituisca pregio alla zona di piazza Tre Monumenti. Alla premiazione sono intervenuti anche il sindaco Leonardo Latini, gli assessori comunali Federico Cini e Maurizio Cecconelli e la figlia del compianto architetto Maroni, Carla.