Itt Allievi Sangallo, si premiano i migliori studenti: ecco chi sono - Tuttoggi.info

Anche quest’anno, come ormai è consuetudine da molti anni, si svolgerà all’ITT ALLIEVI SANGALLO la cerimonia per la premiazione delle eccellenze e la celebrazione dei traguardi raggiunti nell’anno scolastico 2023/2024.

Questo evento, fortemente voluto dalla dirigenza per dare il giusto rilievo agli alunni più meritevoli e stimolare tutti gli altri studenti a raggiungere risultati sempre migliori, si svolgerà Venerdì 15 e sabato 16 Novembre presso l’Aula Magna dell’istituto, alla presenza degli studenti, delle famiglie, delle istituzioni e delle associazioni e fondazioni che hanno generosamente offerto agli studenti dell’ITT numerose borse di studio.

Infatti, nel corso dell’evento, verranno premiati sia studenti neodiplomati che studenti che ancora frequentano la scuola e che si sono distinti per il profitto e per l’impegno profuso all’interno della scuola.

Proprio in considerazione del numero significativo di borse di studio messe a disposizione degli studenti, la cerimonia si svolgerà in due giornate distinte, per dare il giusto spazio a tutti i premiati ed alle associazioni coinvolte.

Venerdì 15 dalle ore 11,00 sarà la volta della borsa di studio “Alessandra Rotini”, finanziata da AFEA, un’azienda umbra che sviluppa soluzioni software per gestire e ottimizzare i processi delle strutture sanitarie e che ha deciso di istituire per la prima volta quest’anno un importante sussidio in favore degli alunni dell’ITT Allievi Sangallo in memoria della collega Alessandra Rotini, recentemente scomparsa.

Saranno premiati ben sei studenti del corso di informatica che si sono distinti per il rendimento scolastico e che si sono diplomati con il massimo dei voti lo scorso anno scolastico: Nicolò Andreola, Vitali Didyk, Cristian Hannachi, Yuri Manili, Francesco Cerquetti e Alessio Maggi.

Queste invece le borse di studio e i premiati nella cerimonia che si svolgerà Sabato 16 dalle ore 11,00:

Borsa di studio “Enea Armeni” allo studente più meritevole al termine del primo biennio di studi: Filippo Tinelli.

Borse di studio “Marcello Durante” agli studenti Devis Dudau, Sara Medori e Christian Bronzini, che hanno conseguito 100 e lode all’Esame di Stato.

Borsa di studio “Tiziano Conti” per il corso di chimica e materiali alla studentessa Sofia Djamla Dindalini, per l’impegno profuso nel triennio e i risultati conseguiti.

Borsa di studio “Anna Maria Moretti – Lorenzo Angelelli” allo studente più meritevole del corso di Elettronica Marco Chiappalupi.

Borsa di studio “Ida Zanuzzi” alla studentessa più meritevole sia per il profitto che per la partecipazione alla vita scolastica: Anna Battistini.

Inoltre, ormai dallo scorso anno, la scuola, nella quale è attivo il corso di Biotecnologie Sanitarie, è stata individuata dall’Associazione Damiano per l’Ematologia quale destinataria di una borsa di studio finalizzata al sostegno alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e delle scienze biologiche. Nella fattispecie, il contributo è destinato a studenti meritevoli che hanno deciso di continuare gli studi nel campo delle biotecnologie e della ricerca scientifica. La borsa di studio dell’Associazione Damiano per l’Ematologia, che ha avuto un importante sostegno anche dalla Fondazione Carit, quest’anno è andata alla studentessa Anastasia Andrivna Nykyforuk.

Luogo: ITT ALLIEVI SANGALLO DI TERNI, VIALE CESARE BATTISTI, 131, TERNI, TERNI, UMBRIA