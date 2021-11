Pregiudicato ruba betoniera in Liguria | Intercettato ed arrestato ad Orvieto dalla Polizia - Tuttoggi

Gli agenti della Polizia Stradale di Orvieto, verso le ore 3,30, tra Fabro ed Orvieto, hanno notato una betoniera in transito sull’autostrada

Grande movimento in autostrada nella nottata di ieri, 21 novembre, quando la Polizia di Stato ha arrestato un uomo sorpreso alla guida di una betoniera rubata in Liguria.

I fatti

Gli agenti della Polizia Stradale di Orvieto, verso le ore 3,30, tra Fabro ed Orvieto, hanno notato una betoniera in transito sull’autostrada.

Ai poliziotti non poteva passare inosservata l’incongruenza della presenza in autostrada di quel tipo di veicolo in orario notturno ed hanno deciso di eseguire un controllo fermando il mezzo nei pressi dello svincolo di Orvieto.

L’atteggiamento collaborativo del conducente ha insospettito ancor più gli agenti i quali, ispezionando l’interno della cabina hanno scoperto delle manomissioni all’impianto elettrico e di accensione.

L’arresto

I successivi accertamenti effettuati negli uffici della Polizia Stradale di Orvieto hanno confermato che la betoniera era stata rubata a Sarzana, in provincia di La Spezia. Il conducente del veicolo è stato dunque arrestato per furto pluriaggravato.

Proseguono le indagini da parte dei poliziotti della stradale di Orvieto per risalire al luogo di destinazione del veicolo, considerando il suo notevole valore.