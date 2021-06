Un accordo significativo, quello tra la Prefettura e l'azienda USL Umbria 2 di Terni, atto a contrastare la tossicodipendenza, soprattutto quella giovanile.

Realizzare una collaborazione operativa e coordinata per il trattamento dei tossicodipendenti. E’ questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa siglato dal Prefetto di Terni, Emilio Dario Sensi, e dal Direttore Generale dell’Azienda USL Umbria 2, Massimo De Fino.

Iniziativa rivolta soprattutto ai giovani

L’intervento è finalizzato al trattamento delle persone segnalate ai sensi degli articoli 75 e 121 del T.U. delle leggi in materia di tossicodipendenza, D.P.R. 309/1990, ed è principalmente diretto alla popolazione giovanile, non in trattamento presso il SerT, e residente nel territorio di competenza dell’Azienda USL Umbria 2.

Colloqui in Prefettura e negli edifici della USL

Lo scopo del protocollo è quello di facilitare il contatto con i giovani assuntori. In questo modo, grazie anche all’individuazione della Prefettura e dell’Azienda USL Umbria 2 come siti per l’espletamento dei colloqui, si potrebbe favorire un intervento preventivo; in luoghi non immediatamente connotabili come SerT.

Tutto per aumentare le possibilità di recupero

La cooperazione risponde, dunque, agli obiettivi generali di sanità pubblica e di prevenzione dei disagi. Nello specifico, si propone di aumentare le possibilità di recupero e riabilitazione dei soggetti segnalati, e implementare la circolazione delle informazioni riguardanti i rischi, e i danni, legati all’uso delle sostanze stupefacenti.