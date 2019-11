Prefetto in visita al carcere di Spoleto | Foto

share

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, si è recato in visita presso la Casa Circondariale di Spoleto. Al suo arrivo, il Prefetto è stato ricevuto dal Direttore, Giuseppe Mazzini, che gli ha illustrato il modello organizzativo e funzionale della struttura carceraria spoletina, nonché le iniziative realizzate e quelle in programma, nei confronti dei detenuti, al fine di favorirne il processo di reinserimento sociale.

Da parte sua, il Prefetto Sgaraglia, nell’evidenziare l’esigenza di una costante, sinergica collaborazione interistituzionale che coinvolga a pieno anche gli istituti di pena della Provincia, ha voluto ringraziare il Direttore Mazzini per quanto fatto, sottolineando l’importanza delle attività svolte per il recupero e la rieducazione dei detenuti.

Il Prefetto, inoltre, ha manifestato vivo apprezzamento per il faticoso e delicato lavoro svolto e per l’encomiabile impegno della Polizia Penitenziaria al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Successivamente, ha consegnato, alcuni Encomi solenni e Lodi al personale della Polizia Penitenziaria che si è distinto sia in operazioni svolte in servizio sia in attività di assistenza in occasione di calamità naturali.

share

Stampa