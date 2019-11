Precipita da un palazzo, muore sessantenne

Una donna è morta dopo essere precipitata dal sesto piano di un palazzo, in via Rossini a Terni. La ternana, sessantenne, secondo quanto trapela si trovava nella palazzina per trovare alcuni parenti, quando si sarebbe allontanata per raggiungere una finestra situata nel vano scale. Quindi il tragico volo che non le ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. Nessun dubbio, da parte degli inquirenti, che si sia trattato di un gesto volontario.

