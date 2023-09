Prc Terni, Giulio Ratini nuovo segretario - Tuttoggi.info

Prc Terni, Giulio Ratini succede a Lorenzo Carletti (dopo 10 anni) alla guida del Partito della Rifondazione Comunista

Giulio Ratini, 49 anni, operaio specializzato, già segretario del circolo di Narni del Prc, subentra a Lorenzo Carletti che conclude il suo mandato dopo quasi dieci anni. “Da qui riparte il lavoro per un’alternativa politica e culturale all’attuale quadro locale. Il radicamento territoriale, l’iniziativa politica, la costruzione di legami e relazioni con tutte le soggettività affini sono la base di costruzione per una proposta che vedrà i comunisti impegnati in tutti i territori della Provincia, sui temi strategici, nelle scadenze elettorali del 2024” – si legge in una nota di Prc

Il Comitato Politico Federale ringrazia Lorenzo Carletti per questi anni di impegno e passione. Rifondazione Comunista dimostra così di essere una realtà viva e pulsante, impegnata ed attiva, in grado di rinnovarsi e rappresentare un punto di riferimento.