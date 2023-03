Prada investe nel Centro Italia: 449 assunzioni, un centinaio tra Torgiano e Alto Tevere

Tutte le assunzioni, annuncia l’azienda, saranno effettuate entro la fine di quest’anno. In particolare, un centinaio riguarderanno le produzioni in pelle a Scandicci, Piancastagnaio, Figline, Arezzo e Terranuova Bracciolini. Nell’Aretino sono previste 76 assunzioni nei calzaturifici. E Per l’abbigliamento sarà rafforzato il personale che opera a Fucecchio e Ancona.

L’obiettivo strategico è quello di rafforzare la filiera e potenziare la capacità produttiva, partendo dalle professionalità artigianali sino alla produzione industriale. Questo, senza dismettere la collaborazione con le aziende collaboratrici storiche.

Il ruolo dell’Academy

Fondamentale, nel collegamento tra formazione e nuove professionalità, diventa il ruolo della Prada Academy Group, che all’interno dello stabilimento di Scandicci avrà una sua sede permanente.

Accanto alla formazione e all’assunzione di nuove maestranze, il piano industriale di Prada prevede l’ampliamento dei propri stabilimenti.