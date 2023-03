Posterna, iniziati i lavori di sostituzione dei Tapis Roulant

Gli interventi riguardano quattro tappeti e una scala mobile. Il sindaco Sisti:”I lavori verranno eseguiti in tempi molto celeri

Sono iniziati questa settimana gli interventi di sostituzione dei tapis roulant che collegano il parcheggio Posterna a piazza Campello e della prima scala mobile di collegamento con piazza Moretti.

Sia per i quattro tappeti non funzionanti del percorso meccanizzato, due prima dell’uscita di piazza del Mercato e due in prossimità dell’uscita di piazza Campello, sia per la scala mobile sono previsti lavori di sostituzione delle catene di trazione, non più riparabili come effettuato altre volte in passato.