Poste Italiane, si rinnova l'ufficio postale di Perugia 12 - Tuttoggi

Poste Italiane informa che da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre l’Ufficio Postale di Perugia 12 non sarà operativo per consentire lavori di ristrutturazione.

Per tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate, i cittadini potranno rivolgersi alla vicina sede di S.Sisto, in via Tomaso Albinoni 38, dove dalle 8.20 alle 13.35 sarà predisposto uno sportello dedicato ai clienti di via Settevalli.

L’Ufficio Postale di Perugia 12 riaprirà sabato 21 dicembre con il consueto orario.