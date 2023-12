Poste Italiane, a Todi nuovo centro distribuzione per 7 comuni - Tuttoggi.info

La struttura, già attiva nella zona industriale, visitata dal Sindaco Ruggiano. Vi operano 33 addetti con dispositivi di ultima generazione

Il sindaco di Todi Antonino Ruggiano ha fatto visita- 7 dicembre scorso- al nuovo Centro Distribuzione di Poste Italiane aperto di recente nella nuova zona industriale di Todi. La sede è stata realizzata in modo funzionale al Joint Delivery, il modello di recapito introdotto sull’intera area territoriale e dispone di attrezzature di ultima generazione che ottimizzano l’operatività degli addetti, garantendo la qualità del servizio e i tempi di consegna.

Il Centro ha competenza sui comuni di Todi, Deruta, Fratta Todina, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana e Montecastello Vibio e dispone di un parco mezzi che comprende 23 auto, di cui 14 auto elettriche, con le quali quotidianamente i portalettere raggiungono gli oltre 16 mila civici serviti.

Nel Centro lavorano 33 addetti tra portalettere e operatori interni. I volumi su base annua che vengono gestiti sono significativi poiché si attestano su circa 46 mila pezzi di corrispondenza “ordinaria”, circa 232 mila pezzi di posta a firma e 72 mila pacchi.

Tutti gli strumenti di lavoro sono moderni e funzionali come i carrelli per la movimentazione interna della posta, le bilance e i casellari, che permettono di ordinare la corrispondenza più velocemente.

Tutti i portalettere sono dotati di palmare con cui gestiscono la corrispondenza ordinaria e a firma in modo veloce e tracciato, portando a domicilio numerosi servizi postali e di pagamento sia per i privati sia per i professionisti. Infatti, il destinatario può pagare da casa o dal posto di lavoro, nello stesso momento in cui avviene la consegna della posta o del pacco, tramite carta Postamat, Postepay o utilizzando le carte di debito del circuito Cirrus/Maestro.