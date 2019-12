Possibile interruzione erogazione acqua a Terni e Casteltodino di Montecastrilli

Lavori di manutenzione straordinaria sono in programma da parte del Servizio Idrico integrato a Terni e a Casteltodino di Montecastrilli,

giovedì 5 dicembre dalle 9 alle 12

Il cantiere sarà aperto in:

Via Amerina, Via Aldo Moro, Via John Kennedy, Via Matteotti, Via De Gasperi, Via Ternana, Via del Castellare, Via Marconi, Via Manzoni, Via della Piantata, Via Rimembranza, Via S. Bartolomeo, P.zza Giovanni XXIII°, Via Tuderte Amerina, Via Gramsci, Strada Prov.le 41 e zone limitrofe.

Sii ricorda che durante i lavori potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o temporanee carenze d’acqua.

Nel rispetto della normativa, e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione inoltre servizi potenziati di contact center per ogni necessità ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile.

