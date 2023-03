Porta Romana, via al cantiere | Alemanno: “Da Norcia segnale di speranza per Alto Tevere”

“Consegnato stamattina il cantiere di Porta Romana, l’ingresso principale a Corso Sertorio che porta a Piazza San Benedetto. E’ uno dei cantieri simbolo per la nostra città. Grazie ai progettisti, ai nostri uffici per aver espletato le pratiche burocratiche e buon lavoro all’impresa” ha detto il Sindaco Nicola Alemanno che poi rivolge l’attenzione alle popolazioni dell’ Umbertidese, in particolare alle frazioni di Pierantonio, Montecorona e Sant’Orfeo, colpite dal sisma.

“Sappiamo bene cosa significa affrontare una simile calamità. Ogni giorno, mattoncino su mattoncino, va costruita e alimentata la speranza nel futuro e quindi la fiducia nelle istituzioni in un lavoro sinergico. Con pazienza e senza demordere, sono certo che insieme alle vostre amministrazioni ce la farete” conclude Alemanno.

“Finalmente si inizia. Dalla messa in sicurezza ad oggi questo progetto è importante per la città e da fiducia. Sono onorato di essere stato l’ esecutore di questo progetto. Un intervento difficile in cui bisognerà ricomporre il manto murario della struttura che si è dissociato” ha detto il Prof. Mariani.