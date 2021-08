Porta Orvietana Todi, torna al pieno utilizzo l'ascensore - Tuttoggi

Contemporaneamente, rimarrà attivo il servizio di navetta, mediante pullman, con servizio continuo fino a Piazza Jacopone,

Al termine del periodo di stretta emergenza per il COVID, è tornata alla piena funzionalità la navetta inclinata di Porta Orvietana.

In periodo di pandemia, la capienza dell’ascensore avrebbe dovuto essere limitata a due o tre persone, il che aveva indotto il Comune alla chiusura dell’impianto, almeno fino alla data del 31 Luglio, in cui, all’epoca, era stato fissato il termine per la chiusura della fase della emergenza.

Al termine di questa fase di stretta emergenza, dopo i necessari collaudi, oggi – 10 agosto 2021 – è tornato pienamente e secondo i programmi in funzione l’ascensore inclinato.

Contemporaneamente, rimarrà attivo il servizio di navetta, mediante pullman, con servizio continuo fino a Piazza Jacopone, lungo tutta la giornata.

Nel contempo, è stato risolto il contratto con la società che gestiva il servizio, che non aveva risposto, secondo le valutazioni della amministrazione, alle esigenze della nostra città.

Al momento, la gestione dei parcheggi è tornata all’Amministrazione Comunale, in attesa di verificare l’eventuale nuova gara e l’eventuale nuova gestione.