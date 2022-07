Porano, impianti sportivi in concessione all'Asd Fanello Calcio Orvieto - Tuttoggi

La riqualificazione dell’impianto sportivo

Sempre secondo quanto riferisce l’amministarzione, la società aggiudicataria ha presentato una serie di opere migliorative: Ristrutturazione totale degli spogliatoi con rifacimento impianto di riscaldamento e impianto acqua calda. Sistema di irrigazione del campo da calcio a 11. Realizzazione di un campo da calcio a 8 in erba sintetica polifunzionale (tennis e calcetto). Sul fronte delle attività sportive e sociali sono invece state proposte lo spostamento della sede societaria a Porano, lo svolgimento del campionato di calcio di I^ categoria, l’organizzazione di una squadra di calcio femminile con iscrizione al campionato regionale di Eccellenza, uno stage per ragazzi e ragazze al fine di organizzare e sviluppare il settore giovanile e l’organizzazione di tornei a livello provinciale categorie pulcini, esordienti e giovanissimi.

Organizzazione di eventi sportivi

Altre iniziative riguardano l’organizzazione di un campionato amatoriale di calcio, nel periodo primaverile ed estivo organizzazione di tornei di tennis, corsi di avviamento alla pratica del calcio rivolti alla fascia giovanile con scontistica per residenti a Porano, accordi con le scuole per l’organizzazione di tornei e, a giugno e luglio, l’organizzazione di centri estivi per ragazzi e ragazze dai 5 ai 12 anni. E’ inoltre intenzione della società sportiva organizzare nel periodo estivo tornei denominati “Summer Cup” di calcio a 8 e calcio a 5 per tutte le fasce di età.